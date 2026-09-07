Cyber ​​Fraud: साइबर ठगी पर एआर रहमान का देश को संदेश जारी, सुकमा एसपी ने की थी अपीली

सुकमा पुलिस ने नागरिकों से स्पष्ट अपील की है कि वे OTP, PIN और पासवर्ड किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। बैंक या किसी सरकारी संस्था का अधिकारी बनकर फोन करने वाले व्यक्ति को भी बिना सत्यापन के अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी नहीं देनी चाहिए। साइबर ठग अक्सर लोगों को डराकर या लालच देकर जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं। कभी बैंक खाता बंद होने का डर दिखाया जाता है तो कभी केवाईसी अपडेट, इनाम, नौकरी या किसी अन्य आकर्षक ऑफर का लालच दिया जाता है। पुलिस लोगों को ऐसे मामलों में शांत रहने और फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा दावे की पुष्टि किए बिना कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दे रही है।