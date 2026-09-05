कई बार पलटी नाव, फिर भी नहीं रुकी पढ़ाई! बच्चों के भविष्य के लिए शबरी नदी पार कर रोज स्कूल पहुंचते हैं सुकमा के शिक्षक

कई बार नाव झाड़ियों में फंसकर पलट चुकी है। तैरना आता था, इसलिए शिक्षक किसी तरह नदी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा पाए। इसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसलिए अगले दिन फिर उसी नदी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 12 किमी दूर रामाराम ग्राम पंचायत का आश्रित गांव नाड़ीगुफा शबरी नदी के बीच बसा है। बारिश में जलस्तर बढ़ते ही गांव लगभग टापू में बदल जाता है। करीब चार महीने तक आवागमन प्रभावित रहता है। ग्रामीणों के साथ शिक्षकों के लिए भी नदी पार करना रोज की मजबूरी बन जाता है।