Sukma ACB Raid: BEO कार्यालय में ACB का छापा, रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया अधिकारी

Sukma ACB Raid: सुकमा जिले के कोंटा में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोंटा स्थित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में ACB की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए BEO को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि शिक्षकों से एरियर्स की राशि तैयार करने और भुगतान की प्रक्रिया के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद ACB की टीम ने मामले की जांच की और इसके बाद आरोपी अधिकारी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई। तय योजना के तहत टीम BEO कार्यालय पहुंची और रिश्वत लेते अधिकारी को पकड़ लिया।