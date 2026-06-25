ACB Raid: बिलासपुर में एसीबी का डबल ट्रैप, रिश्वत लेते ही धराए 2 सरकारी कर्मचारी

ACB अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी काम के बदले रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत तत्काल ACB से करें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। बिलासपुर में हुई इस डबल ट्रैप कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे यह संदेश भी गया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वालों पर ACB की नजर बनी हुई है।