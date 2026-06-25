Police Threat Fraud: ‘SP साहब को देना पड़ेगा पैसा’ कहकर 1 लाख रुपए की ठगी, बिलासपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा!

बताया जा रहा है कि थाने पहुंचने के बाद रूपेश काफी घबरा गया था। उसने अपने मित्र सचिन मेहर को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। आरोप है कि सचिन ने यह जानकारी अपने परिचित सुमित देवांगन को दी और दोनों ने मिलकर रूपेश की स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने रूपेश के परिवार से संपर्क कर दावा किया कि मामला गंभीर है और पुलिस अधिकारियों को पैसे देकर ही इसे शांत कराया जा सकता है। उन्होंने परिवार को डराते हुए कहा कि यदि रकम नहीं दी गई तो युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।