रिटायरमेंट के बाद 14 साल बाद 4.88 लाख की वसूली का आदेश, हाईकोर्ट ने वन विभाग का फैसला किया रद्द

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस सागौन पौधारोपण को आधार बनाकर वसूली का आदेश जारी किया गया, वह वर्ष 2010-11 का है। यानी कार्रवाई का आधार बनने वाली घटना और रिकवरी आदेश के बीच लंबा अंतर रहा। याचिकाकर्ता की ओर से इसी देरी और सेवाकाल के दौरान विभागीय जांच नहीं होने को प्रमुख आधार बनाया गया था। फिलहाल हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 के रिकवरी आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी है और यदि पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से कोई राशि काटी या रोकी गई है तो उसे छह महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है।