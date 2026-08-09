सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर दो जजों का ट्रांसफर, ओडिशा से छत्तीसगढ़ आएंगे जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा

जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा को 17 अप्रैल 2015 को ओड़िशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद से वे ओड़िशा हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद उनका स्थानांतरण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट किया जा रहा है। कॉलेजियम ने ओड़िशा हाईकोर्ट के जस्टिस मानस रंजन पाठक के तबादले की भी अनुशंसा की है। उन्हें गुजरात हाईकोर्ट भेजा जाएगा। इस तरह कॉलेजियम के फैसले से ओड़िशा हाईकोर्ट के दो जज अलग-अलग हाईकोर्ट में जाएंगे। इनमें से जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और जस्टिस मानस रंजन पाठक गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारी संभालेंगे।