हिमालय से आया स्फटिक, जयपुर में तैयार हुआ शिवलिंग… बिलासपुर में विराजे हैं स्फटिकेश्वर महादेव, जानें इसकी खासियत

स्फटिकेश्वर महादेव धाम की स्थापना के पीछे की कहानी भी इसे अलग पहचान देती है। मंदिर निर्माण से जुड़े अमित तिवारी इसे ईश्वरीय प्रेरणा का परिणाम बताते हैं। उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण केवल मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, बल्कि भगवान स्वयं किसी भक्त को अपना माध्यम बनाते हैं। उनके अनुसार स्फटिकेश्वर महादेव धाम की स्थापना उनके लिए किसी उपलब्धि से ज्यादा भगवान की सेवा का सौभाग्य है। अमित तिवारी का मानना है कि उन्हें इस धार्मिक कार्य के लिए माध्यम बनने का अवसर मिला, जिसे वे अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं।