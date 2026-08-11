Bilaspur Suicide Case: एक ही फंदे पर झूल रहे थे पति-पत्नी, दो मासूम बच्चों के सामने उजड़ गया परिवार

Bilaspur Suicide Case: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा वार्ड नंबर-12 स्थित एक किराए के मकान में पति-पत्नी के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब दोनों मासूम बच्चों के लगातार रोने की आवाज सुनकर मकान मालिक कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।