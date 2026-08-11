CG-TET 2024 के हटाए गए सवाल दोबारा नहीं जुड़ेंगे, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

CG-TET 2024: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CG-TET 2024 की फाइनल आंसर-की से हटाए गए प्रश्नों को दोबारा शामिल करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि परीक्षा और अकादमिक मूल्यांकन जैसे मामलों में अदालत विशेषज्ञ समिति के फैसले में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब वह मनमाना या कानून के विपरीत हो। कोर्ट ने माना कि विवादित प्रश्नों को हटाने का निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर लिया गया था और फाइनल आंसर-की के आधार पर ही परिणाम तैयार किया जाना पूरी तरह वैध है।