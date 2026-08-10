CG Monsoon Update: अगले 24 घंटे भारी बारिश और आकाशीय बिजली के आसार, जानिए किन जिलों पर रहेगा अलर्ट

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर और मुंगेली समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।