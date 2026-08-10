MP के CM मोहन यादव ने पर्वतारोही को ‘माउंटेन मैन’ कहा, रायपुर में दायर हुई याचिका, कल आएगा फैसला

पूरा विवाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी उस पोस्ट को लेकर है, जिसमें अंकित सेन को ‘माउंटेन मैन’ संबोधित करते हुए उनकी अगली पर्वतारोहण यात्रा के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई थी। राहुल गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि ‘माउंटेन मैन’ नाम भारत सरकार के ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के तहत क्लास 41 में उनके नाम से पंजीकृत है। याचिका में ट्रेडमार्क नंबर 3313526 का भी उल्लेख किया गया है।