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Nakti Protest: न्याय नहीं मिला तो चक्काजाम, कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का किया ऐलान

Nakti Village Case: नकटी गांव में मकान तोड़े जाने के मामले पर कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो रायपुर एयरपोर्ट मार्ग पर चक्काजाम किया जाएगा।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 10, 2026

Nakti Protest

Nakti Protest: न्याय नहीं मिला तो चक्काजाम(photo-patrika)

Nakti Protest: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नकटी गांव में प्रभावित परिवारों के मकान तोड़े जाने के मामले ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण ने प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक प्रभावितों को उचित पुनर्वास और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो अंततः रायपुर एयरपोर्ट मार्ग पर चक्काजाम किया जाएगा।

CG Congress Protest: न्याय की मांग को लेकर फिर सड़क पर कांग्रेस

जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने कहा कि नकटी गांव के प्रभावित परिवार लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कलेक्टर कार्यालय, पर्यावरण मंत्री के निवास और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। इसके अलावा राज्यपाल से भी मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है।

जांच समिति की बैठक के बाद बनेगी रणनीति

कांग्रेस ने बताया कि आंदोलन शुरू करने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रभावित परिवारों की समस्याएं और मांगें सुनी जाएंगी। इसके आधार पर आंदोलन की रूपरेखा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। पार्टी का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा और हर चरण में सरकार पर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने का दबाव बनाया जाएगा।

तीन चरणों में होगा आंदोलन

कांग्रेस ने आंदोलन को तीन चरणों में आयोजित करने की घोषणा की है। पहले चरण में धरसींवा विधायक अनुज शर्मा के बंगले का घेराव किया जाएगा। पार्टी विधायक से विधानसभा और सरकार के समक्ष प्रभावित परिवारों की आवाज मजबूती से उठाने की मांग करेगी। दूसरे चरण में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कार्यालय और निवास का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस सांसद से केंद्र और राज्य स्तर पर मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावितों को न्याय दिलाने की पहल करने की मांग करेगी।

मांगें नहीं मानी गईं तो होगा चक्काजाम

कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यदि इन दोनों चरणों के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो तीसरे चरण में नकटी गांव के प्रभावित परिवारों के नेतृत्व में रायपुर हवाई अड्डा मार्ग पर चक्काजाम किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है कांग्रेस

राजेंद्र बंजारे ने कहा कि कांग्रेस प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेगी। पार्टी लगातार उनके पुनर्वास, उचित मुआवजे और न्याय की मांग उठाती रही है। उन्होंने कहा कि जांच समिति की बैठक के बाद आंदोलन की तिथियों और विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि जब तक प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

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Updated on:

10 Aug 2026 11:57 am

Published on:

10 Aug 2026 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Nakti Protest: न्याय नहीं मिला तो चक्काजाम, कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का किया ऐलान

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