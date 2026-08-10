Nakti Protest: न्याय नहीं मिला तो चक्काजाम, कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का किया ऐलान

जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने कहा कि नकटी गांव के प्रभावित परिवार लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कलेक्टर कार्यालय, पर्यावरण मंत्री के निवास और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। इसके अलावा राज्यपाल से भी मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है।