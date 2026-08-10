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Raipur Tiranga Yatra: आज तिरंगा यात्रा के चलते 3 घंटे बदलेगा ट्रैफिक, कई रास्ते रहेंगे बंद

Tiranga Yatra 2026: रायपुर में आज तिरंगा यात्रा के चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन लागू कर वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 10, 2026

Raipur Tiranga Yatra

Raipur Tiranga Yatra: आज रायपुर में निकलेगा तिरंगा यात्रा(photo-patrrika)

Raipur Tiranga Yatra: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर में सोमवार यानि आज 10 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए रायपुर यातायात पुलिस ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इस दौरान यात्रा मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।

Raipur Traffic Diversion: इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकलेगी यात्रा

तिरंगा यात्रा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर गणेश मंदिर तिराहा, बूढ़ापारा बिजली ऑफिस, नगर निगम भवन, महिला थाना चौक और फायर ब्रिगेड चौक होते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंचेगी। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान अनावश्यक रूप से यात्रा मार्ग का उपयोग न करें।

सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

यातायात पुलिस के अनुसार, यात्रा के दौरान तीन घंटे तक संबंधित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वाहन चालकों से पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है।

इन वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल

यातायात पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।

  • बूढ़ेश्वर चौक से बूढ़ापारा जाने वाले वाहन परिक्रमा पथ, पुलिस लाइन गेट और कालीबाड़ी मार्ग से जा सकेंगे।
  • शास्त्री चौक से महिला थाना की ओर जाने वाले वाहन बंजारी चौक, राजभवन चौक, कालीमाई तिराहा, ओसीएम चौक और कालीबाड़ी मार्ग का उपयोग करेंगे।
  • कालीबाड़ी से कोतवाली चौक जाने वाले वाहन महिला थाना चौक, ओसीएम चौक, काली माता मंदिर तिराहा, राजभवन चौक और घड़ी चौक मार्ग से गुजर सकेंगे।
  • सदर बाजार और कोतवाली क्षेत्र से आने-जाने वाले वाहनों के लिए कंकालीपारा चौक, पुरानी बस्ती, बूढ़ेश्वर चौक और पुलिस लाइन गेट का मार्ग निर्धारित किया गया है।

यात्रा में शामिल होने वालों के लिए पार्किंग व्यवस्था

यात्रा में शामिल होने वाले नागरिकों के लिए प्रशासन ने अलग से पार्किंग की व्यवस्था की है। लोग अपने वाहन बूढ़ा तालाब गार्डन, इंडोर स्टेडियम के पीछे मैदान, परिक्रमा पथ बूढ़ा तालाब और महाराजबंद तालाब के पास निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें पैदल यात्रा स्थल तक पहुंचना होगा।

यातायात पुलिस की अपील

रायपुर यातायात पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान पहले से अपने सफर की योजना बनाएं और केवल निर्धारित डायवर्जन मार्गों का ही उपयोग करें। पुलिस ने यह भी कहा कि अनधिकृत स्थानों पर वाहन पार्क न करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अधिकारियों के अनुसार, अस्थायी ट्रैफिक व्यवस्था का उद्देश्य तिरंगा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।

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Updated on:

10 Aug 2026 07:57 am

Published on:

10 Aug 2026 07:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Tiranga Yatra: आज तिरंगा यात्रा के चलते 3 घंटे बदलेगा ट्रैफिक, कई रास्ते रहेंगे बंद

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