Raipur Tiranga Yatra: आज तिरंगा यात्रा के चलते 3 घंटे बदलेगा ट्रैफिक, कई रास्ते रहेंगे बंद

Raipur Tiranga Yatra: आज रायपुर में निकलेगा तिरंगा यात्रा(photo-patrrika)
Raipur Tiranga Yatra: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर में सोमवार यानि आज 10 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए रायपुर यातायात पुलिस ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इस दौरान यात्रा मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।
तिरंगा यात्रा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर गणेश मंदिर तिराहा, बूढ़ापारा बिजली ऑफिस, नगर निगम भवन, महिला थाना चौक और फायर ब्रिगेड चौक होते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंचेगी। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान अनावश्यक रूप से यात्रा मार्ग का उपयोग न करें।
यातायात पुलिस के अनुसार, यात्रा के दौरान तीन घंटे तक संबंधित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वाहन चालकों से पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है।
यातायात पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।
यात्रा में शामिल होने वाले नागरिकों के लिए प्रशासन ने अलग से पार्किंग की व्यवस्था की है। लोग अपने वाहन बूढ़ा तालाब गार्डन, इंडोर स्टेडियम के पीछे मैदान, परिक्रमा पथ बूढ़ा तालाब और महाराजबंद तालाब के पास निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें पैदल यात्रा स्थल तक पहुंचना होगा।
रायपुर यातायात पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान पहले से अपने सफर की योजना बनाएं और केवल निर्धारित डायवर्जन मार्गों का ही उपयोग करें। पुलिस ने यह भी कहा कि अनधिकृत स्थानों पर वाहन पार्क न करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अधिकारियों के अनुसार, अस्थायी ट्रैफिक व्यवस्था का उद्देश्य तिरंगा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।
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