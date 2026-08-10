Raipur Tiranga Yatra: आज तिरंगा यात्रा के चलते 3 घंटे बदलेगा ट्रैफिक, कई रास्ते रहेंगे बंद

Raipur Tiranga Yatra: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर में सोमवार यानि आज 10 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए रायपुर यातायात पुलिस ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इस दौरान यात्रा मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।