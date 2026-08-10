CG Auto Sales: बारिश के मौसम में भी दौड़ा ऑटो बाजार! E-20 विवाद के बावजूद जुलाई में 53 हजार से ज्यादा वाहन बिके

CG Auto Sales: बारिश के मौसम में जहां आमतौर पर कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, वहीं छत्तीसगढ़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करता नजर आया। पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता और E-20 पेट्रोल को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बावजूद जुलाई 2026 में राज्य में वाहनों की बिक्री में 8.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में प्रदेश में कुल 53,194 वाहनों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 49,138 वाहन बिके थे। यानी एक साल में 4,056 वाहनों की अतिरिक्त बिक्री दर्ज की गई।