CG Teacher Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षक पदों पर भर्ती, 2 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन; जानें पूरी डिटेल

CG Vyapam Teacher Recruitment 2026: सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने 1654 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे 2 सितंबर, 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।