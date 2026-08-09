CG Teacher Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षक पदों पर भर्ती, 2 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन; जानें पूरी डिटेल

Chhattisgarh Teacher Recruitment 2026 (Image: Patrika)
CG Vyapam Teacher Recruitment 2026: सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने 1654 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे 2 सितंबर, 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1654 पद भरे जाएंगे। विषय के अनुसार पदों का विवरण इस तरह है:
इन पदों पर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग संभागों की सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग शामिल हैं।
|विवरण
|महत्वपूर्ण तिथि
|ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि
|7 अगस्त, 2026
|आवेदन करने की लास्ट डेट
|2 सितंबर, 2026 (रात 11:59 बजे तक)
|आवेदन में करेक्शन करने की तिथि
|3 से 5 सितंबर, 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की संभावित तिथि
|19 अक्टूबर, 2026
|परीक्षा की संभावित तिथि
|25 अक्टूबर, 2026
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, बी.एड. या प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास होना अनिवार्य है।
आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी, 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 350 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह शुल्क 250 रुपये, SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये तय किया गया है। परीक्षा में पास होकर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को राज्य सरकार के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के तहत शानदार सैलरी दी जाएगी।
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