रायपुर के MG रोड पर बढ़ती जा रही है आग! बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंचीं लपटें, काबू पाना मुश्किल

MG Road Fire Incident: बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंचीं लपटें(photo-patrika)
MG Road Fire Incident: छत्तीसगढ़ के रायपुर के व्यस्त MG रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल की बिल्डिंग में गुरुवार सुबह लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई आग कुछ ही देर में तेज़ी से फैलते हुए बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग की ऊंची लपटें और घना धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। हालांकि आग इतनी तेजी से फैली कि घंटों की मशक्कत के बाद भी उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। दमकल कर्मी लगातार आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे रहे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग पहले बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी थी, लेकिन कुछ ही देर में उसने दूसरी और तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। आग बढ़ने के कारण आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी चिंता का माहौल बन गया और एहतियात के तौर पर कई दुकानों को खाली कराया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस ने लोगों को आग वाली इमारत से दूर रहने की सलाह दी और राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि अधिकारियों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद तकनीकी टीम द्वारा जांच की जाएगी, जिसके बाद वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।
आग से बिल्डिंग में रखे ऑटोमोबाइल सामान, दस्तावेज और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन ने बताया कि आग बुझने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा।
घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। आग की भयावह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल दमकल कर्मियों की पूरी कोशिश आग को नियंत्रित करने और आसपास की इमारतों तक फैलने से रोकने पर केंद्रित है।
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