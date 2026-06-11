रायपुर के MG रोड पर बढ़ती जा रही है आग! बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंचीं लपटें, काबू पाना मुश्किल

MG Road Fire Incident: छत्तीसगढ़ के रायपुर के व्यस्त MG रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल की बिल्डिंग में गुरुवार सुबह लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई आग कुछ ही देर में तेज़ी से फैलते हुए बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग की ऊंची लपटें और घना धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया