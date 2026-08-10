Patrika Expose: बिहार से ज्यादा छत्तीसगढ़ के मजदूरों का पलायन, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़ें

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आतंकियों ने पहले दोनों युवकों की पहचान और नाम पूछा, इसके बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम इलाके में हुआ। मृतकों की पहचान सक्ती जिले के बुंदेली गांव निवासी 24 वर्षीय दीपक रात्रे और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना के रूप में हुई। घटना पर मुख्यमंत्री सहित सामाजिक संगठनों ने शोक जताया था।