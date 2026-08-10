CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए जज की एंट्री, जानिए कौन हैं जस्टिस कृष्णा राम मोहपात्रा

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक नए न्यायाधीश के रूप में बड़ी सौगात मिली है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा राम मोहपात्रा का तबादला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अगले दो महीनों के भीतर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तीन न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में नए जज की नियुक्ति से न्यायिक कार्यों में गति आने और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।