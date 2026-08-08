Chhattisgarh Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, प्रदेशभर में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका सामान्य स्थिति में लौट आई है और बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसमी तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। रायगढ़, जशपुर, सक्ती, कोरबा और सारंगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है।