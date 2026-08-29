Chhattisgarh News: सुकमा में 47 छात्राओं की अचानक बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी, एक की हालत गंभीर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बालिका पोटाकेबिन पोलमपल्ली की छात्राओं के अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया है। पिछले दो दिनों में करीब 47 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। छात्राओं ने बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इनमें से कुछ छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने पर वापस पोटाकेबिन भेज दिया गया है। वहीं, 23 छात्राओं का अभी भी दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए सुकमा जिला अस्पताल रेफर किया गया है।