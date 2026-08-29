साइबर ठगी से बचने का एकमात्र रास्ता जागरूकता, रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने पत्रिका से खुलकर की बात

Chhattisgarh Police: साइबर अपराध तेजी से बदलता और सीमाओं से परे फैलता अपराध है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा व्यक्ति दूसरे शहर या देश में मौजूद व्यक्ति को अपना निशाना बना सकता है। ऐसे अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से 1 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ‘साइबर जागृति’ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, कॉलेज विद्यार्थियों, शिक्षकों, नौकरीपेशा लोगों और बैंक ग्राहकों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया जा रहा है।