साइबर ठगी से बचने का एकमात्र रास्ता जागरूकता, रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने पत्रिका से खुलकर की बात

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh Police: साइबर अपराध तेजी से बदलता और सीमाओं से परे फैलता अपराध है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा व्यक्ति दूसरे शहर या देश में मौजूद व्यक्ति को अपना निशाना बना सकता है। ऐसे अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से 1 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ‘साइबर जागृति’ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, कॉलेज विद्यार्थियों, शिक्षकों, नौकरीपेशा लोगों और बैंक ग्राहकों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एफएम तड़का के कार्यक्रम ‘द ईवनिंग शो’ में साइबर जागरूकता अभियान, शहर की यातायात व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस की तैयारियों पर आरजे नरेंद्र के साथ विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश—
सवाल : रायपुर पुलिस की ओर से ‘साइबर जागृति’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है?
डॉ. संजीव शुक्ला: 1 अगस्त से 2 अक्टूबर तक सात सप्ताह का बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। ‘साइबर जागृति’ अभियान का उद्देश्य शहर के सभी वर्गों के लोगों को साइबर ठगी के बारे में जागरूक करना है। इसमें स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक, घर में रहने वाली महिलाओं से लेकर कॉलेज विद्यार्थियों, शिक्षकों, नौकरीपेशा लोगों और बैंक ग्राहकों तक सभी को शामिल किया जा रहा है।
साइबर अपराध ऐसा अपराध है, जो वैश्विक स्तर पर होता है। इसमें कहीं बैठा व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के साथ ठगी कर सकता है। इससे बचने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूक और सतर्क रहना है। यदि हम जागरूक और सावधान रहें तो साइबर ठगी का शिकार होने की संभावना काफी कम की जा सकती है। इसी उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस यह अभियान चला रही है।
सवाल : रायपुर में यातायात की समस्या को देखते हुए ‘ट्रैफिक हैकाथॉन’ शुरू किया गया है। इसके पीछे क्या सोच है?
डॉ. संजीव शुक्ला: ‘ट्रैफिक हैकाथॉन’ रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की एक पहल है। रायपुर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। शहर की सड़कों की चौड़ाई और लंबाई सीमित है और उसमें बहुत अधिक बदलाव संभव नहीं है। दूसरी ओर वाहनों की संख्या और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।
ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एजुकेशन और ट्रैफिक एनफोर्समेंट के क्षेत्र में पुलिस को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर हम शहर के लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। कॉलेज विद्यार्थियों से लेकर विभिन्न वर्गों के लोगों और संगठनों तक सभी से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
सवाल : आम नागरिक अपने सुझाव किस तरह दे सकते हैं?
डॉ. संजीव शुक्ला: इसके लिए पुलिस की ओर से क्यूआर कोड जारी किया गया है। शहर का कोई भी व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन कर अपना नाम और जानकारी दर्ज करने के बाद यातायात सुधार से संबंधित अपना सुझाव दे सकता है।
जो सुझाव सबसे बेहतर होंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यावहारिक और स्वीकार्य सुझाव, जिन्हें लागू करना संभव होगा, उन्हें शहर की यातायात व्यवस्था में लागू करने का प्रयास भी किया जाएगा।
सवाल : त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस की क्या तैयारी है?
डॉ. संजीव शुक्ला: आने वाले समय में रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे लगातार त्योहार हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी की है।
अपराधी तत्वों के खिलाफ पुलिस की ओर से जो निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है, वह लगातार जारी है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि त्योहारों के दौरान यातायात बाधित न हो और जाम की स्थिति न बने। इसके लिए कुछ विशेष क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं और वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है।
सवाल : त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने में आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है?
डॉ. संजीव शुक्ला: इसमें हम शहर के लोगों से सहयोग चाहते हैं। मैं शहर के हर व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
लोग यातायात नियमों का पालन करें, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा न करें और सड़क पर इस तरह वाहन न खड़ा करें, जिससे यातायात बाधित हो। पैदल चलने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें और यातायात संकेतों का सम्मान करें।
यदि सभी लोग अपने-अपने हिस्से का योगदान देंगे तो निश्चित रूप से त्योहारों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में पुलिस सफल होगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग