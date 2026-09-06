अब एआर रहमान भी करेंगे साइबर जागरूक, वीडियो जारी कर सुकमा पुलिस के अभियान को दिया अपना समर्थन

साइबर जागृति अभियान के जरिए पुलिस आम लोगों को यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि डिजिटल सुविधाओं के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी जरूरी है। एआर रहमान जैसे लोकप्रिय चेहरे के जुड़ने से साइबर सुरक्षा का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। सुकमा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे खुद साइबर जागरूक बनें और अपने परिवार, दोस्तों तथा आसपास के लोगों को भी ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दें। पुलिस का संदेश है कि थोड़ी सी सावधानी साइबर अपराध से होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकती है।