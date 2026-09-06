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अब एआर रहमान भी करेंगे साइबर जागरूक, वीडियो जारी कर सुकमा पुलिस के अभियान को दिया अपना समर्थन

Cyber Crime Awareness: सुकमा पुलिस के साइबर जागृति अभियान से एआर रहमान जुड़े। VIDEO संदेश जारी कर साइबर ठगी से बचने, OTP-PIN साझा न करने और ऑनलाइन सतर्क रहने की अपील की।
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सुकमा

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Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2026

AR Rahman Video Message

साइबर ठगी के खिलाफ एआर रहमान की अपील (Photo Source- Patrika)

AR Rahman Video Message: साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान को अब देश के मशहूर गायक और संगीतकार ए.आर. रहमान का भी साथ मिला है। सुकमा पुलिस की विशेष अपील पर ए.आर. रहमान ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक खास वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश के जरिए उन्होंने लोगों से ऑनलाइन दुनिया में सतर्क रहने और डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की है।

Cyber Security: साइबर ठगी से बचने एआर रहमान ने किया जागरूक

ए.आर. रहमान ने अपने वीडियो संदेश में लोगों को साइबर अपराधों के प्रति सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचने तथा संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने का संदेश दिया। आज के समय में बैंकिंग, खरीदारी, भुगतान और दूसरे जरूरी काम तेजी से ऑनलाइन हो रहे हैं।

ऐसे में साइबर अपराधी भी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी मैसेज और ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए लोगों से निजी और बैंकिंग जानकारी हासिल करने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में एआर रहमान का यह संदेश लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चल रहा साइबर जागृति अभियान

छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य शासन की पहल पर प्रदेश में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को साइबर अपराधों, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। अभियान के दौरान पुलिस की ओर से लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी होने की स्थिति में किस तरह तत्काल शिकायत की जा सकती है।

सुकमा पुलिस कर रही लगातार जागरूकता अभियान

सुकमा पुलिस की ओर से भी साइबर जागृति अभियान के तहत विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में पुलिस टीम लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में जानकारी दे रही है। पुलिस का प्रयास है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी साइबर सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी पहुंचाई जाए। लोगों को बताया जा रहा है कि साइबर अपराध से बचने के लिए केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी सावधानी भी बेहद जरूरी है।

OTP और PIN किसी से साझा न करने की अपील

सुकमा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP, PIN, पासवर्ड, बैंक अकाउंट या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा न करें। बैंक या किसी सरकारी संस्था के नाम पर आने वाली संदिग्ध कॉल और मैसेज पर भी तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। पुलिस ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर लें। कई बार साइबर अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं।

संदिग्ध कॉल और लिंक से रहें सावधान

ऑनलाइन ठगी के मामलों में साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कभी बैंक कर्मचारी बनकर तो कभी किसी संस्था या कंपनी का प्रतिनिधि बनकर लोगों से जानकारी मांगी जाती है। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन लेन-देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसी भी तरह की शंका होने पर संबंधित बैंक या आधिकारिक माध्यम से जानकारी की पुष्टि करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए।

ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायत

साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो घबराने के बजाय तुरंत शिकायत करें। साइबर फ्रॉड की स्थिति में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दी जा सकती है। समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को रोकने और मामले में कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी साइबर धोखाधड़ी की घटना को छिपाने या शिकायत करने में देरी करने के बजाय तत्काल संबंधित एजेंसी या पुलिस से संपर्क करना जरूरी है।

सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए जागरूकता जरूरी

साइबर जागृति अभियान के जरिए पुलिस आम लोगों को यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि डिजिटल सुविधाओं के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी जरूरी है। एआर रहमान जैसे लोकप्रिय चेहरे के जुड़ने से साइबर सुरक्षा का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। सुकमा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे खुद साइबर जागरूक बनें और अपने परिवार, दोस्तों तथा आसपास के लोगों को भी ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दें। पुलिस का संदेश है कि थोड़ी सी सावधानी साइबर अपराध से होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकती है।

“साइबर जागरूक बनें, सुरक्षित डिजिटल भविष्य से जुड़ें।”

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Updated on:

06 Sept 2026 03:12 pm

Published on:

06 Sept 2026 02:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / अब एआर रहमान भी करेंगे साइबर जागरूक, वीडियो जारी कर सुकमा पुलिस के अभियान को दिया अपना समर्थन

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