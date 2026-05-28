Cyber Fraud Trend: नेता से लेकर आम आदमी तक साइबर ठगों के रडार पर, रायपुर में बढ़ रहा ऑनलाइन फ्रॉड का जाल

ताबीर हुसैन/Cyber Fraud Trend: राजधानी में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सामान्य लोग ही नहीं हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी ठगी का शिकार हो रहा है। दो-चार दिन के भी साइबर ठगी की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा हाल ही में साइबर ठगों के शिकार बन गए। ठग ने खुद को भाजपा के बड़े नेता का निजी सहायक बताकर उनसे 10000 ट्रांसफर करवा लिए।