ESIC की बड़ी पहल! मजदूर परिवारों के बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा, बस ऐसे करना होगा Apply

ESIC Medical College Admission(photo-patrika)
ESIC Medical College Admission: छत्तीसगढ़ के संगठित क्षेत्र में कार्यरत बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा का बड़ा अवसर सामने आया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने देशभर के 20 मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों के लिए 700 सीटें आरक्षित की हैं। इन सीटों पर प्रवेश NEET UG परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। श्रम विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2026 निर्धारित की गई है। यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका प्रदान करेगी।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की इस विशेष योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। इससे आर्थिक रूप से सामान्य या कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह पहल श्रमिक परिवारों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
श्रमायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, आरक्षित सीटों पर प्रवेश NEET UG परीक्षा के परिणाम और मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी ESIC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 21 जून 2026 कर दिया गया है। विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।
ESIC के अंतर्गत संचालित देशभर के 20 मेडिकल कॉलेजों में कुल 700 सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इन संस्थानों में विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के साथ बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से श्रमिक वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का बड़ा अवसर मिलेगा।
पात्र विद्यार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को NEET UG से संबंधित दस्तावेज, पात्रता प्रमाण पत्र और आवश्यक जानकारी अपलोड करनी होगी। योजना के तहत देशभर के 20 ESIC मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्स के लिए कुल 700 सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर प्रवेश NEET UG मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 निर्धारित की गई है।
किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए विद्यार्थी और अभिभावक ESIC के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2526 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी ESIC शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
श्रमायुक्त कार्यालय ने प्रदेश के सभी श्रमिक परिवारों से अपील की है कि वे इस योजना की जानकारी अपने बच्चों तक पहुंचाएं और योग्य विद्यार्थियों को समय पर आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। विभाग का कहना है कि यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का बड़ा अवसर साबित हो सकती है।
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