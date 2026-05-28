ESIC की बड़ी पहल! मजदूर परिवारों के बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा, बस ऐसे करना होगा Apply

ESIC Medical College Admission: छत्तीसगढ़ के संगठित क्षेत्र में कार्यरत बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा का बड़ा अवसर सामने आया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने देशभर के 20 मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों के लिए 700 सीटें आरक्षित की हैं। इन सीटों पर प्रवेश NEET UG परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। श्रम विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2026 निर्धारित की गई है। यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका प्रदान करेगी।