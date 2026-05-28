छत्तीसगढ़ में राशन वितरण पर होगी सख्त निगरानी, ‘सार्थक-पीडीएस’ से फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

Ration Distribution Transparency: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक-पीडीएस फेज-2 के लिए 25,530 करोड़ रुपए की मंजूरी का स्वागत किया है। उन्होंने इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सुशासन की दिशा में एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण फैसला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा।