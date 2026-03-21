21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PDS में बड़ा बदलाव! अब अप्रैल में मिलेगा अप्रैल-मई-जून का राशन, 74 लाख लोगों को राहत…

CG Ration Distribution: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने अब एक ही बार में तीन महीने का राशन देने का फैसला लिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 21, 2026

PDS में बड़ा बदलाव! अब अप्रैल में मिलेगा अप्रैल-मई-जून का राशन, 74 लाख लोगों को राहत...(photo-patrika)

PDS में बड़ा बदलाव! अब अप्रैल में मिलेगा अप्रैल-मई-जून का राशन, 74 लाख लोगों को राहत...(photo-patrika)

CG Ration Distribution: छत्तीसगढ़ प्रदेश के राशनकार्डधारियों के लिए राहत भरी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने अब एक ही बार में तीन महीने का राशन देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से करीब 74 लाख से अधिक हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बार-बार राशन लेने की परेशानी से राहत मिलेगी और वितरण व्यवस्था भी अधिक सुचारू हो सकेगी।

CG Ration Distribution: तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित थी व्यवस्था

पिछले कुछ महीनों से सर्वर की समस्या और गोदामों में स्टॉक की कमी के कारण राशन वितरण प्रभावित हो रहा था। फरवरी में मार्च का चावल अग्रिम देने के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। नई व्यवस्था के तहत अब अप्रैल माह में ही अप्रैल, मई और जून- तीनों महीनों का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य दुकानों को 31 मार्च तक पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वितरण में कोई बाधा न आए।

30 अप्रैल तक वितरण पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध करा दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हितग्राहियों को अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके बाद उन्हें एक साथ तीन महीने का चावल दिया जाएगा। दुकानों में इस व्यवस्था की जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।

‘चावल उत्सव’ के जरिए होगा वितरण

राशन वितरण को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए अप्रैल माह में ‘चावल उत्सव’ आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखें। यदि कहीं भी गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फैक्ट फाइल: कितने हितग्राही लाभान्वित

अंत्योदय: 15,60,761
निराश्रित: 30,594
प्राथमिकता: 58,10,459
नि:शक्तजन: 17,725

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 12:52 pm

Published on:

21 Mar 2026 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PDS में बड़ा बदलाव! अब अप्रैल में मिलेगा अप्रैल-मई-जून का राशन, 74 लाख लोगों को राहत…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chaitra Navratri 2026: डोंगरगढ़ में 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधा, चढ़ाई और उतराई के लिए अलग रूट तय

Chaitra Navratri 2026: डोंगरगढ़ में 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधा, चढ़ाई और उतराई के लिए अलग रूट तय
रायपुर

Examination Law: छत्तीसगढ़ में नकल पर सख्त कानून.. 1 करोड़ जुर्माना और जायदाद भी होगी जब्त, विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित

CG Recruitment Examination Law
रायपुर

CG Job: रायपुर में 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप, 105 पदों पर होगी भर्ती

CG Job: रायपुर में 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप, 105 पदों पर होगी भर्ती
रायपुर

CM साय ने केंद्र से मांगे 1300 करोड़ रुपए.. बस्तर में हर घर नल के लिए हुआ एमओयू

Raipur
रायपुर

Pm Awas: पीएम आवास की किस्त अटकी, हितग्राही दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर

Pm Awas: पीएम आवास की किस्त अटकी, हितग्राही दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.