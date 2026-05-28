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SIR को लेकर T.S सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले- वोटर अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

TS Singhdeo Statement: SIR को लेकर देशभर में सियासी बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण को वैध ठहराए जाने के बाद टी एस सिंहदेव ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए चिंता का विषय बताया है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 28, 2026

SIR Political Controversy

SIR Political Controversy(photo-patrika

SIR Political Controversy: छत्तीसगढ़ के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध ठहराए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के नाम पर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

SIR Political Controversy: मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका

टी एस सिंहदेव ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है और यदि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई तो बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटने का खतरा पैदा हो सकता है। उनका कहना है कि कई बार तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से योग्य नागरिक मतदान प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी का सबसे बड़ा माध्यम है। ऐसे में किसी भी पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो।

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर दिया जोर

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव और सही मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। साथ ही आम लोगों को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने नाम की जांच और आवश्यक सुधार समय पर कर सकें।

सिंहदेव ने आशंका जताई कि यदि बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के मतदाताओं के नाम हटाए गए तो इससे लोगों का चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को माना वैध

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना बेहद आवश्यक है। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और समय-समय पर इस तरह की प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी होती है।

हालांकि कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

विपक्ष और सरकार आमने-सामने

SIR को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और इसे संभावित मतदाता अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे फर्जी मतदान पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक गर्मा सकता है, क्योंकि कई राज्यों में चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर होने वाली हर गतिविधि पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।

लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों पर बढ़ी बहस

SIR विवाद ने एक बार फिर लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ चुनाव आयोग इसे चुनाव सुधार की दिशा में आवश्यक कदम बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लेकर क्या अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी करता है और राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस तरह जनता के बीच लेकर जाते हैं।

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Published on:

28 May 2026 05:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SIR को लेकर T.S सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले- वोटर अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

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