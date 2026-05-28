SIR को लेकर T.S सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले- वोटर अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

SIR Political Controversy: छत्तीसगढ़ के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध ठहराए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के नाम पर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।