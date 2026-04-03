CG Cyber ​​Fraud: हाई-प्रोफाइल साइबर फ्रॉड! विदेशी निवेश के नाम पर वकील से 3.13 करोड़ की ठगी

मामले की जानकारी के मुताबिक, ठग ने खुद को लंदन की रहने वाली “क्रिस डेविड” नाम की महिला बताकर वकील से संपर्क किया। उसने भरोसा दिलाया कि वह छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में भारी निवेश करना चाहती है। इस झांसे के तहत आरोपी ने 103 करोड़ रुपये के बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा और कहा कि इस राशि को भारत में क्लियर कराने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस और टैक्स का भुगतान करना होगा।