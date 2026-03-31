Cyber Fraud: 83 लाख से ज्यादा का अवैध ट्रांसफर, म्यूल अकाउंट के जरिए चल रहा था खेल, 10 आरोपी अरेस्ट

सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित बैंक से संपर्क किया और सभी संदिग्ध खातों को तत्काल होल्ड कराया। इसके बाद विस्तृत जांच शुरू की गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और साइबर ठगी करने वाले मुख्य अपराधियों के लिए पैसे ट्रांसफर करने का माध्यम बना हुआ था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।