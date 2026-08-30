सरकारी अस्पतालों में इलाज, लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर! हर साल 450+ छात्र छोड़ रहे छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Hospital News: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में यूनानी और होमियोपैथी पद्धति के डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इन चिकित्सा पद्धतियों में डिग्री हासिल करने के लिए प्रदेश के छात्रों के पास पर्याप्त सरकारी संस्थान नहीं हैं। राज्य में एक भी सरकारी यूनानी या होमियोपैथी कॉलेज नहीं है, जिसके कारण हर साल 450 से अधिक छात्र पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। इससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने के साथ उनका समय भी दूसरे राज्य में रहने और पढ़ाई करने में खर्च हो रहा है।