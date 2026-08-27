ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाने पर Salary Cut! रायपुर के डॉक्टरों की हाजिरी बनेगी वेतन का आधार, आदेश जारी

Medical College Attendance: छत्तीसगढ़ के रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज समेत छत्तीसगढ़ के सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और फैकल्टी की उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के साथ कुछ स्थानों पर GPS आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी शुरू किया गया है। अब ऑनलाइन या बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज नहीं करने वाले डॉक्टरों का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई डॉक्टरों की ओर से अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर उदासीनता बरतने की बात सामने आ रही है।