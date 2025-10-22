1 दिसंबर से मंत्रालय में बदलेगा अटेंडेंस का तरीका, आधार लिंक बायोमैट्रिक सिस्टम होगा लागू

इस नए सिस्टम के तहत, हर कर्मचारी की अटेंडेंस सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी। इससे अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और देर से आने या बिना बताए गैरहाजिर रहने वालों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नए सिस्टम के तहत, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने आधार नंबर अपडेट करने होंगे। इसके बाद, अटेंडेंस सिर्फ़ पूरे मंत्रालय परिसर में लगी बायोमेट्रिक मशीनों से ही रिकॉर्ड की जा सकेगी।