1 दिसंबर से मंत्रालय में बदलेगा अटेंडेंस का तरीका, आधार लिंक बायोमैट्रिक सिस्टम होगा लागू

Biometric Attendance System (Photo source- Patrika)
Biometric Attendance System: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने मंत्रालयों और डायरेक्टरेट में कर्मचारियों की ट्रांसपेरेंट और सही अटेंडेंस पक्का करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब मंत्रालय में आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। यह सिस्टम 1 दिसंबर, 2025 से लागू होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस बारे में सभी डिपार्टमेंट हेड और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस नए सिस्टम के तहत, हर कर्मचारी की अटेंडेंस सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी। इससे अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और देर से आने या बिना बताए गैरहाजिर रहने वालों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नए सिस्टम के तहत, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने आधार नंबर अपडेट करने होंगे। इसके बाद, अटेंडेंस सिर्फ़ पूरे मंत्रालय परिसर में लगी बायोमेट्रिक मशीनों से ही रिकॉर्ड की जा सकेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम ई-गवर्नेंस और डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और ज़रूरी पहल है। इससे नकली अटेंडेंस और मैनुअल एंट्री की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह भी साफ़ किया है कि 1 दिसंबर से सिर्फ़ आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस को ही वैलिड माना जाएगा।
पंजीकरण के दौरान कर्मचारियों को ये जानकारियां देनी होंगी-
नाम
जन्म तिथि
लिंग
आधार संख्या या वर्चुअल आईडी
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
संगठन/अनुभाग/इकाई का नाम
पदनाम
कार्यालय स्थान
कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो)
पासपोर्ट आकार का फोटो (.jpeg प्रारूप में, अधिकतम 150 KB)
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग