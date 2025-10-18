E-Challan: मालिक के नंबर को अपने ट्रक में लगाकर फर्जीवाड़ा, बिहार में ई-चालान कटने से खुला मामला

पुलिस के मुताबिक करनदीप सिंह अहलुवालिया दयाल रोड कैरियर के नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। उनके ट्रक सीजी 04 एलएम 2804 का बिहार में 10 हजार रुपए का ई-चालान हो गया। ई-चालान उनके पास पहुंचा। इससे वह हैरान हो गए। उनका ट्रक बिहार नहीं गया, फिर भी ई-चालान कट गया। इसकी शिकायत उन्होंने आमानाका थाने में की। मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनदीप के ट्रक के नंबर का उपयोग उनका पूर्व कर्मचारी अजय कुमार मिश्रा अपने ट्रक में कर रहा है।