CG News: घरों तक पानी पहुंचाने 5 सौ करोड़ रुपए खर्च, लेकिन इसके बाद भी घरों में आ रहा गंदा पानी

भिलाई में वृहद पेयजल योजना और भागीरथ पेयजल योजना के तहत करीब 250 करोड़ खर्च किए गए। जिसमें 9 उच्च स्तरीय पानी टंकी का निर्माण, 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट, एक इंटकवेल का निर्माण किया गया। इसके बाद अमृत मिशन योजना के 242 करोड़ रुपए में 10 पानी की टंकी, 66 एमएलडी का फिल्टर प्लांट, एक इंटकवेल का निर्माण किया गया। इस दौरान राइसिंग और अन्य करीब 650 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई गई। इसके बाद भी लोगों को साफ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।