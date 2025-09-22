Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

CG News: घरों तक पानी पहुंचाने 5 सौ करोड़ रुपए खर्च, लेकिन इसके बाद भी घरों में आ रहा गंदा पानी

CG News: बोरिंग के पानी में केमिकल मिक्स होने की वजह से लोग पहले ही इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब नल का पानी भी गंदा आ रहा है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 22, 2025

CG News: घरों तक पानी पहुंचाने 5 सौ करोड़ रुपए खर्च, लेकिन इसके बाद भी घरों में आ रहा गंदा पानी
घरों में आ रहा गंदा पानी (Photo Patrika)

CG News: खुर्सीपार के बालाजी नगर में घर-घर तक नगर निगम, भिलाई ने पेयजल पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन लगाया है। यहां 3 दिनों से नलों से गंदा पानी आ रहा है। जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बोरिंग के पानी में केमिकल मिक्स होने की वजह से लोग पहले ही इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब नल का पानी भी गंदा आ रहा है।
निगम ने किया पुता इंतजाम का दावा

भिलाई में वृहद पेयजल योजना और भागीरथ पेयजल योजना के तहत करीब 250 करोड़ खर्च किए गए। जिसमें 9 उच्च स्तरीय पानी टंकी का निर्माण, 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट, एक इंटकवेल का निर्माण किया गया। इसके बाद अमृत मिशन योजना के 242 करोड़ रुपए में 10 पानी की टंकी, 66 एमएलडी का फिल्टर प्लांट, एक इंटकवेल का निर्माण किया गया। इस दौरान राइसिंग और अन्य करीब 650 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई गई। इसके बाद भी लोगों को साफ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।

दिए हैं 38,088 नल कनेक्शन

भिलाई और रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र में रहने वालों के लिए 143 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट है। यहां महज 38,088 नल कनेक्शन दिए गए हैं। निगम के फिल्टर हाउस की क्षमता को देखा जाए तो हर दिन एक घर में 3754 लीटर फिल्टर वाटर देने की क्षमता है। इसके उलट इस वक्त एक घर में पांच सौ लीटर तक पानी नहीं आ रहा है।

भिलाई में वृहद पेयजल योजना, भागीरथ

पेयजल योजना के तहत 250 करोड़ खर्च किए।

9 उच्च स्तरीय पानी टंकी का निर्माण, 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट, एक इंटकवेल का निर्माण किए,

अमृत मिशन योजना के 242 करोड़ रुपए खर्च,

66 एमएलडी का फिल्टर प्लांट, एक इंटकवेल का निर्माण किए।

40,500 घरों में दिए अमृत मिशन के तहत नल कनेक्शन,

35,000 घरों में वृहद पेयजल योजना, भागीरथ पेयजल योजना के तहत नल कनेक्शन दिए गए हैं।

जलकार्य प्रभारी ने कहा, सैंपल लेंगे

बालाजी नगर, खुर्सीपार के लोगों ने बताया कि वे सोमवार को इसकी शिकायत नगर निगम, भिलाई के आयुक्त से करने जाएंगे। लोगों में नाराजगी इस बात की है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से इस मामले में ठोस पहल नहीं की जाती। निगम के जलकार्य प्रभारी जांच की बात कही।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 11:07 am

Published on:

22 Sept 2025 11:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: घरों तक पानी पहुंचाने 5 सौ करोड़ रुपए खर्च, लेकिन इसके बाद भी घरों में आ रहा गंदा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.