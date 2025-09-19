Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

फर्जी वेबसाइट से हो रहा ई-चालान ठगी का खेल, क्लिक करते ही खाली हो सकता है खाता!

E-Challan Scam: आरटीओ ई-चालान के नाम पर साइबर ठग लोगों को नकली वेबसाइट और लिंक भेजकर खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। सावधान रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही चालान जांचें।

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

आरटीओ चालान में फर्जी वेबसाइट का हो रहा इस्तेमाल (Photo source- Patrika)

E-Challan Scam: प्रदेश में आरटीओ ई-चालान से जुड़ी फर्जी वेबसाइट और मैसेज के जरिए ठगी का नया खेल शुरू हो गया है। साइबर ठग नकली चालान भेजकर लोगों से ओटीपी और बैंक डिटेल्स हासिल कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर ही चालान की जांच करें।

प्रदेश में आरटीओ ई-चालान से संबंधित स्कैन के मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें नकली ई-चालान के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने के बारे में फर्जी तरीके से नकली ईचालान डराने वाले संदेश या मैसेज भेजकर या लिंक भेजकर आम लोगों को व्यक्तिगत जानकारी और जमा खाते से पैसे चुरा रहे हैं।

E-Challan Scam: मोबाइल ओटीपी ना करें शेयर

परिवहन विभाग द्वारा आम लोगों से यह अपील की है कि ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए मैसेज लिंक पर क्लिक न करें। अपने वास्तविक चालान की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-चालान के पेज पर पेय ऑनलाइन पर क्लिक करें और कैप्चा कोड गेट डिटैल पर क्लिक कर मोबाइल ओटीपी डालकर चालान विवरण संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुलिस एवं परिवहन के प्रवर्तन अमले द्वारा जब भी ई चालान किया है तो पंजीकृत मोबाइल में संबंधित को टेक्स्ट मैसेज अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही भेजे जाते हैं।

आरटीओ ने कहा लोग सतर्क रहें

E-Challan Scam: इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि आम लोगों को जागरूकता के लिए यह आग्रह करता है कि किसी ई-चालान के साथ कोई लिंक मिलता है तो उस पर कभी क्लिक न करें। कभी किसी अजनबी को ऑनलाइन पैसे का भुगतान न करें। और अपने खाते से किसी से भी लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी भी धोखेबाज का कॉल व संदेश में पड़ोस के पुलिस थाने में मामले की शिकायत करें।

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa

