फर्जी वेबसाइट से हो रहा ई-चालान ठगी का खेल, क्लिक करते ही खाली हो सकता है खाता!

परिवहन विभाग द्वारा आम लोगों से यह अपील की है कि ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए मैसेज लिंक पर क्लिक न करें। अपने वास्तविक चालान की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-चालान के पेज पर पेय ऑनलाइन पर क्लिक करें और कैप्चा कोड गेट डिटैल पर क्लिक कर मोबाइल ओटीपी डालकर चालान विवरण संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुलिस एवं परिवहन के प्रवर्तन अमले द्वारा जब भी ई चालान किया है तो पंजीकृत मोबाइल में संबंधित को टेक्स्ट मैसेज अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही भेजे जाते हैं।