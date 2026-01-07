7 जनवरी 2026,

बुधवार

जांजगीर चंपा

CG News: बच्चे हैं या स्वीपर? सरकारी स्कूल में छात्राओं से लगवाया झाड़ू, Video Viral

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्कूल कूटरा में छात्राओं से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हुआ है।

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 07, 2026

सरकारी स्कूल में छात्राओं से लगवाया झाड़ू (photo source- Patrika)

सरकारी स्कूल में छात्राओं से लगवाया झाड़ू (photo source- Patrika)

CG News: जांजगीर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में छात्राओं से झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव कूटरा स्थित प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है।

CG News: वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल की छोटी-छोटी छात्राएं कक्षा और स्कूल परिसर में झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ स्वीपर अपने काम की जगह बच्चों से सफाई करवा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, न कि सफाई का काम करवाने के लिए। यह न सिर्फ बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से करने की बात कही है।

नाराजगी जता रहे लोग

CG News: वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाती है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या नहीं। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बच्चों से इस तरह का काम कराए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जता रहे हैं।

Published on:

07 Jan 2026 04:20 pm

