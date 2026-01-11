CG News: इस जिले के 37 हजार किसान नहीं बेच पाए हैं धान, समितियों में टोकन कटना हुआ बंद, जानें वजह

गौरतलब है कि धान खरीदी में इस बार किसानों को शुरूआत से ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते अब भी किसान रकबा सुधार समेत कई तरह की तकनीकी दिक्कतों से जूझते आ रहे हैं। अब ऐसे किसानों के लिए नई समस्या खड़ी हो गई है जिन्होंने धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटाया है। बताया जा रहा है कि समिति स्तर पर किसानों को 9 जनवरी से टोकन जारी करने पर रोक लगा दी गई है और टोकन के लिए आवेदन करने पर समिति के द्वारा आवेदन को तहसील में भेजा जा रहा है। जहां नोडल अधिकारियों के द्वारा उक्त किसानों के घर जाकर सत्यापन किया जाएगा कि उसके पास धान है या नहीं।