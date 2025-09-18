Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

ई-चालान लिंक खोलते ही बैंक खाते से उड़ गए 5 लाख! जानें साइबर ठगों का नया हथकंडा…

Cyber Fraud: रायपुर में साइबर ठगी का मामला: महिला के मोबाइल पर आया फर्जी ई-चालान लिंक, ओपन करते ही हैक हुआ फोन और खाते से 5 लाख पार। टिकरापारा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 18, 2025

टिकरापारा इलाके में साइबर ठगी (Photo source- Patrika)
टिकरापारा इलाके में साइबर ठगी (Photo source- Patrika)

Cyber Fraud: रायपुर के टिकरापारा इलाके में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संजय नगर निवासी एक महिला के मोबाइल पर ई-चालान के नाम से लिंक आया। लिंक ओपन करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और खाते से 5 लाख 12 हजार 900 रुपए गायब हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Cyber Fraud: मामला दर्ज

टिकरापारा इलाके में एक महिला से साइबर ठगी हो गई। अज्ञात साइबर ठगों ने महिला के मोबाइल में ई-चालान के नाम से एक लिंक भेजा। महिला ने उसे ओपन किया, तो उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके बैंक खाते से 5 लाख से अधिक रुपए पार हो गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।

ये भी पढ़ें

CG liquor Scam: 5091 पन्नों का चालान पेश! ED ने कहा- चैतन्य के पास शराब घोटाले के पहुंचते थे करोड़ों रुपए…
रायपुर
CG liquor Scam: 5091 पन्नों का चालान पेश(photo-patrika)

Cyber Fraud: पुलिस के मुताबिक संजय नगर निवासी अर्चना के वाट्सऐप नंबर पर एक ई-चालान आया। एक हजार रुपए का ई-चालान लिखा हुआ था। इसे जैसे ही महिला ने ओपन किया। उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके बैंक खाते से 5 लाख 12 हजार 900 रुपए निकल गए। इसकी शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 10:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ई-चालान लिंक खोलते ही बैंक खाते से उड़ गए 5 लाख! जानें साइबर ठगों का नया हथकंडा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.