ई-चालान लिंक खोलते ही बैंक खाते से उड़ गए 5 लाख! जानें साइबर ठगों का नया हथकंडा…

Cyber Fraud: रायपुर के टिकरापारा इलाके में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संजय नगर निवासी एक महिला के मोबाइल पर ई-चालान के नाम से लिंक आया। लिंक ओपन करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और खाते से 5 लाख 12 हजार 900 रुपए गायब हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
