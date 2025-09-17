Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

सड़क पर लापरवाही अब पड़ेगी भारी… 610 चालकों के लाइसेंस निलंबित, स्थायी रद्दीकरण की भी चेतावनी

Bilaspur News: सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना अब बेहद महंगा साबित होगा। यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 610 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 17, 2025

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को जुर्माना, लाइसेंस भी कर रहे निलंबित(photo-patrika)
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को जुर्माना, लाइसेंस भी कर रहे निलंबित(photo-patrika)

CG News: सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना अब बेहद महंगा साबित होगा। यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 610 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर की गई है। पुलिस का कहना है कि अब बार-बार नियम तोड़ने वालों के सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, बल्कि स्थायी रूप से निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।

जिले की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही है। शराब पीकर वाहन चलाना, तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन संचालन, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना, सिग्नल जंप करना और खतरनाक तरीके से स्टंटिंग जैसी गतिविधियों पर अब सीधी सख्ती की जा रही है। इन मामलों में प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं और कई चालकों को 10 हजार से अधिक का जुर्माना भी भरना पड़ा है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए न सिर्फ फिजिकल चेकिंग की जा रही है, बल्कि 550 से ज्यादा आईटीएमएस कैमरों की निगरानी में भी वाहन चालकों की हर गलती कैद हो रही है। इन कैमरों से दर्ज उल्लंघन स्वत: आईटीएमएस सर्वर में सेव होते हैं। यदि कोई चालक दोबारा, तिबारा या बार-बार गलती करता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में उसका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दे रहा है। इस अभियान के तहत जिन 610 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई, उनमें से अधिकांश शराब पीकर ड्राइविंग, गलत दिशा और तेज रफ्तार से जुड़े हैं। पुलिस ने सभी मामलों में आरटीओ ऑफिस को प्रतिवेदन भेजा, जिस पर लाइसेंस निलंबित किए गए।

वाहन चालकों से अपील

एएसपी यातायात रामगोपाल करियारे ने वाहन चालकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें, ताकि न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रहे। शहर में सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनसहभागिता जरूरी है।

इन मामलों में निलंबित किए गए लाइसेंस

शराब पीकर वाहन चलाना
तेज और लापरवाही से ड्राइविंग
गलत दिशा में वाहन संचालन
मोबाइल का उपयोग करते हुए ड्राइविंग
खतरनाक स्टंटिंग
मालवाहक गाड़ियों में सवारी ढोना
सिग्नल जंप करना।

Published on:

17 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / सड़क पर लापरवाही अब पड़ेगी भारी… 610 चालकों के लाइसेंस निलंबित, स्थायी रद्दीकरण की भी चेतावनी

