सड़क पर लापरवाही अब पड़ेगी भारी… 610 चालकों के लाइसेंस निलंबित, स्थायी रद्दीकरण की भी चेतावनी

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए न सिर्फ फिजिकल चेकिंग की जा रही है, बल्कि 550 से ज्यादा आईटीएमएस कैमरों की निगरानी में भी वाहन चालकों की हर गलती कैद हो रही है। इन कैमरों से दर्ज उल्लंघन स्वत: आईटीएमएस सर्वर में सेव होते हैं। यदि कोई चालक दोबारा, तिबारा या बार-बार गलती करता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में उसका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दे रहा है। इस अभियान के तहत जिन 610 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई, उनमें से अधिकांश शराब पीकर ड्राइविंग, गलत दिशा और तेज रफ्तार से जुड़े हैं। पुलिस ने सभी मामलों में आरटीओ ऑफिस को प्रतिवेदन भेजा, जिस पर लाइसेंस निलंबित किए गए।