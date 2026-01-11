11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

टोपी-जैकेट के नीचे छिपाया ब्लूटूथ! परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया नकलची, भर्ती परीक्षा में खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल…

Cheating in Exam: बिलासपुर जिले में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (लिपिकीय) भर्ती परीक्षा के दौरान बिलासपुर में हाईटेक नकल का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 11, 2026

परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया नकलची(photo-patrika)

Cheating in Exam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (लिपिकीय) भर्ती परीक्षा के दौरान बिलासपुर में हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। जैमर लगे परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कर रहे एक अभ्यर्थी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया है।

Cheating in Exam: जैमर के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल की कोशिश

यह घटना 9 जनवरी 2026 की है, जब फरहदा स्थित जीटीबी कॉलेज में दिल्ली पुलिस 2025 सीबीई परीक्षा (एसएससी द्वारा आयोजित) की शाम की पाली की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा का समय शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक था। इसी दौरान राजस्थान के दौसा जिले के सेकंड बसवा निवासी मोहित मीना (25 वर्ष) परीक्षा दे रहा था।

टोपी और जैकेट के नीचे छिपाया था ब्लूटूथ

परीक्षा के दौरान मोहित मीना ने सिर पर टोपी और बदन पर जैकेट पहन रखी थी। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, उसने शरीर में छिपाकर रखे ब्लूटूथ डिवाइस को चालू करने की कोशिश की। उसकी संदिग्ध हरकतों पर परीक्षा कक्ष में मौजूद ऑब्जर्वर की नजर पड़ गई।

जांच में कंधे के नीचे मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

संदेह होने पर ऑब्जर्वर ने अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाकर कार्यालय में बैठाया। जांच के दौरान उसकी टोपी, जैकेट और शर्ट उतरवाकर तलाशी ली गई, जिसमें कंधे के नीचे टेप से चिपकाया गया इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ।

कॉलेज प्रबंधन ने दी पुलिस को सूचना

घटना की जानकारी कॉलेज मैनेजर विजय कुमार लहरे (निवासी फास्टरपुर बघमार, मुंगेली) ने सीपत थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थी को थाने ले जाकर ब्लूटूथ डिवाइस जब्त किया।

बाहर बैठा था सहयोगी, सवालों के जवाब दिलाने का खेल

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मोहित मीना का एक सहयोगी कॉलेज के आसपास लैपटॉप या टैबलेट लेकर बैठा हुआ था। अभ्यर्थी द्वारा एक बटन दबाने पर बाहर बैठे व्यक्ति की डिवाइस में हरी लाइट जलती थी, जिसके बाद वह मोबाइल के जरिए सवालों के जवाब बता रहा था। मोहित के पकड़े जाने के बाद उसका सहयोगी मौके से फरार हो गया।

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

सीपत थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के अनुसार, परीक्षा केंद्र में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित थे और जैमर भी लगाए गए थे। इसके बावजूद हाईटेक तरीके से नकल की जा रही थी। पुलिस ने मैनेजर की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 6, 112, 2, 318, 4, 61, 2 के तहत अपराध दर्ज कर मोहित मीना को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस की चेतावनी: नकल पर सख्त कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 01:22 pm

Published on:

11 Jan 2026 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / टोपी-जैकेट के नीचे छिपाया ब्लूटूथ! परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया नकलची, भर्ती परीक्षा में खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fraud News: चालान का मैसेज खोलते ही हुआ कुछ ऐसा, खाते से उड़ गए 5.76 लाख

बिलासपुर

Bar Council Results: वकील बनने छत्तीसगढ़ के 2663 अभ्यर्थी ने दी परीक्षा, आधे से ज्यादा फेल

Bar Council Results
बिलासपुर

Crime News: सरकारी चावल खाओ, काम मत करो… कहकर देवर ने भाभी को जमकर पीटा, जानें क्या है पूरा मामला?

देवर ने भाभी को जमकर पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिलासपुर

पब से पार्टी कर होटल जा रहे थे दोस्त, हाइवा से टकराई तेज रफ्तार कार, युवती-युवक की दर्दनाक मौत

रॉन्ग साइड में घुसी कार हाइवा से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और हाइवा की जोरदार टक्कर, युवती समेत 2 की मौत

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.