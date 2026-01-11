टोपी-जैकेट के नीचे छिपाया ब्लूटूथ! परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया नकलची, भर्ती परीक्षा में खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल…

सीपत थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के अनुसार, परीक्षा केंद्र में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित थे और जैमर भी लगाए गए थे। इसके बावजूद हाईटेक तरीके से नकल की जा रही थी। पुलिस ने मैनेजर की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 6, 112, 2, 318, 4, 61, 2 के तहत अपराध दर्ज कर मोहित मीना को गिरफ्तार कर लिया है।