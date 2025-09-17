कवर्धा में हादसा: तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 2 महिला को रौंदा, मौके पर हुई मौत, परिवारों में मचा कोहराम

घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे की है। ग्राम देवसरा में एक परिवार में दशगात्र कार्यक्रम चल रहा था। इसमें उसी गांव की विश्वासाबाई पति सेलहन यादव (38) और बेदिन बाई पति बिपत यादव (45)भी शामिल हुई। वहां से खाना खाकर वापस घर जाने के लिए निकली थी। महिलाएं सड़क किनारे खड़ी थीं। इसी दौरान ग्राम बांटीपथरा निवासी युवक हंसराम(24) पिकअप को रतार से भगाते हुए आया और इन महिलाओं को रौंद दिया। परिवार के लोगों ने चीख-पुकार मचाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दशगात्र का माहौल मातम में बदल गया।