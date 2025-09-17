Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

कवर्धा में हादसा: तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 2 महिला को रौंदा, मौके पर हुई मौत, परिवारों में मचा कोहराम

Road Accident: पंडरिया थाना अंतर्गत ग्राम देवसरा में पिकअप वाहन को चलाते हुए एक शराबी युवक ने दो महिलाओं को रौंद दिया। महिलाओं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 17, 2025

हादसे के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
हादसे के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Road Accident: पंडरिया थाना अंतर्गत ग्राम देवसरा में पिकअप वाहन को चलाते हुए एक शराबी युवक ने दो महिलाओं को रौंद दिया। महिलाओं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है।

घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे की है। ग्राम देवसरा में एक परिवार में दशगात्र कार्यक्रम चल रहा था। इसमें उसी गांव की विश्वासाबाई पति सेलहन यादव (38) और बेदिन बाई पति बिपत यादव (45)भी शामिल हुई। वहां से खाना खाकर वापस घर जाने के लिए निकली थी। महिलाएं सड़क किनारे खड़ी थीं। इसी दौरान ग्राम बांटीपथरा निवासी युवक हंसराम(24) पिकअप को रतार से भगाते हुए आया और इन महिलाओं को रौंद दिया। परिवार के लोगों ने चीख-पुकार मचाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दशगात्र का माहौल मातम में बदल गया।

यूपी में भीषण सड़क हादसा, अयोध्या से काशी जा रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत, 9 गंभीर
रायपुर
image

दो महिलाओं की मौत

इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला को जब अस्पताल ले जा रहे थे तब दम तोड़ दिया। इसकी सूचना पंडरिया पुलिस को दी, तब तक वाहन छोड़ युवक फरार हो गया। पुलिस टीम ने वाहन को जब्त किया और युवक की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी युवक को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करेगी।

लापरवाही की कीमत, किसी को जिंदगी गंवानी पड़ी

ग्रामीणों का कहना है कि पिकअप वाहन कार्यक्रम में आए लोगों का था। नशे में धुत हंसराम ने वाहन चलाना शुरू कर दिया। वाहन अनियंत्रित हुआ और यह बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी लापरवाही कब तक जारी रहेगी।

ड्राइवर ने दी युवक को चाबी

पिकअप ग्राम नेऊर निवासी बीरेन्द्र मरावी का है। उसके ड्राइवर ने अपने परिजनों को लेकर देवसरा दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। पंडरिया पुलिस के अनुसार, मुख्य ड्राइवर ने रिश्तेदार हंसराम को वाहन चलाने के लिए दिया, लेकिन वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। वाहन को तेज गति से चलाते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक हंसराम शराब की नशे में था।

परिवारों में कोहराम मच गया

दोनों महिलाओं की मौत के बाद उनके परिवारों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, दोनाें महिलाएं विधवा थीं। उनके संतान बड़ी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। नाती-पोते से भरा पूरा परिवार है। यह दोनों महिलाएं ही अपने घर की मुखियां थीं। इस हादसे ने घर का मुखिया ही छीन लिया। वहीं गांव में भी महौल गमगीन हो गया। मृत महिलाओं के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनकी असमय मौत ने पूरे गांव को हिला दिया है।

गुस्से में ग्रामीण

घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन को ऐसे आयोजनों में यातायात के नियम का पालन नहीं करने वालों पर एक्शन लेना चाहिए।

शिकार वे जिनकी कोई गलती ही नहीं

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक नशे में वाहन चलाना है। नशे में चालक का संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसे हादसों का शिकार अक्सर वे लोग होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती, जिस तरह इस हादसे में हुआ।

जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी

पंडरिया थाना टीआई नितिन तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल के लिए रवाना हुए। एक महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी महिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अन्य थानों में सूचना दी जा चुकी है। चारों ओर पुलिस की टीम खोजबीन में लगी है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में होगा।

CG Road Accident: परिवार के साथ लौट रही महिला की मौत, 3 घायल…. सड़क पर गौवंश बना हादसे का कारण
बालोद
(Photo Patrika)

17 Sept 2025 12:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कवर्धा में हादसा: तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 2 महिला को रौंदा, मौके पर हुई मौत, परिवारों में मचा कोहराम

