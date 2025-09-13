CG Road Accident: परिवार के साथ लौट रही महिला की मौत, 3 घायल…. सड़क पर गौवंश बना हादसे का कारण

सड़कों पर बैठे गौ वंश के झुंड व सड़कों पर चल रहे गौ वंश से आए दिन दुर्घटना हो रही है। प्रशासन सिर्फ गौवंश को सड़कों से हटाने कागजों में योजना बनाने तक सीमित है। नगर पालिका का गौ धाम भी भगवान भरोसे है। लगातार हो रही घटनाओं से गौ सेवकों में नाराजगी हैं। गौ सेवक अजय यादव, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रभान साहू ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करना होगा।