बालोद

यहां की पानी टंकी सीधी नहीं टेढ़ी है

जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में कार्यों का हाल-बेहाल है। जिले के कई गांवों से लगातार शिकायत मिल रही है। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बनाई गई पानी टंकी घटिया साबित हो रही हैं।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Dec 27, 2025

जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में कार्यों का हाल-बेहाल है। जिले के कई गांवों से लगातार शिकायत मिल रही है। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बनाई गई पानी टंकी घटिया साबित हो रही हैं।

Jal Jeevan Mission : बालोद जिले में जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में कार्यों का हाल-बेहाल है। जिले के कई गांवों से लगातार शिकायत मिल रही है। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बनाई गई पानी टंकी घटिया साबित हो रही हैं। यही वजह है कि इन टंकियों में पानी भरने के बाद पानी रूकता नहीं बल्कि सीपेज होकर नीचे गिर रहा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई जिम्मेदार विभाग नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। जिले के ग्राम सोहपुर, ग्राम देवगहन, आनंदपुर, दरबारी नवागांव सहित और भी कई गांवों में स्तरहीन पानी टंकी के निर्माण की शिकायत आई है। हालांकि पीएचई विभाग कह रहा है कि सोहपुर में पानी टंकी निर्माण के मामले में जांच कमेटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

दो माह बाद गर्मी का सीजन, फिर पानी को तरसेंगे ग्रामीण

जिले के कई गांवों में तो अभी भी पानी टंकी का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। वहीं कई गांव ऐसे भी हैं, जहां पानी टंकी का निर्माण हो चुका है पर वहां पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। ऐसे में आगामी दो माह बाद गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा। गर्मी शुरू होने के बाद जिन गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई नहीं की गई है। उन गांवों में पानी की समस्या गर्मी के दिनों में हो सकती है।

गन्ना से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां शक्कर कारखाना शुरू होने का कर रहे इंतजार, सूखत व भाड़ा के डर किसान परेशान

जिले में 561 में 457 गांवों में पानी टंकी निर्माण पूरा

पीएचई विभाग के मुताबिक जिले भर में गांवों में जल जीवन मिशन के तहत कुल 561 टंकी बनानी है, जिसके जवाब में अब तक 457 टंकी बनकर तैयार हैं पर इनमें से लगभग 100 गांवों में तो पानी टंकी से पाइपलाइन का कनेक्शन ही नहीं किया गया है और गांव में मिशन के तहत पाइपलाइन का विस्तार हुआ है पर कनेक्शन नहीं किए गए हैं। इसलिए पानी की सप्लाई नहीं हो रही। विभाग के मुताबिक 325 गांव ऐसे हैं, जहां पानी टंकी से पूरे गांव के घरों में नलों के माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही है।

40 बिस्तर नेत्र अस्पताल में एक साल बाद भी नहीं हो सकी टेबल-कुर्सियों की खरीदी

104 गांवों में पानी टंकी अधूरी, ग्रामीण परेशान

जल जीवन मिशन सिर्फ प्रदर्शनी तक ही सीमित रह गया है। कई गांवों में काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसे पुन: चालू कराने कोई ध्यान विभाग नहीं दें रहा है। जिले के लगभग 104 गांव ऐसे हैं, जहां पानी टंकी का निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन काम अधूरा है। कुछ ऐसे गांव हैं, जहां विगत दिनों से पानी टंकी का निर्माण ही अधूरा है। यह आंकड़ा पीएचई विभाग के अनुसार नवंबर माह तक की स्थिति के अनुसार है।

दरबारी नवागांव में टेढ़ा तो सोहपुर में कमजोर बना दी पानी टंकी

ग्राम पंचायत दरबारी नवागांव में गुणवत्ताहीन पानी टंकी को तोड़कर नया बनाने की मांग ग्रामीणों ने पीएचई विभाग से की है। गांव के सरपंच गिरीश निर्मलकर ने बताया कि गांव में साल 2021 से पानी टंकी का निर्माण शुरू हुआ है, जो आज तक अधूरा है। एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यहां पानी टंकी का निर्माण शुरू हुआ लेकिन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया है। टंकी में जब पानी भरा गया तो पानी का सीपेज रो रहा है। यहां तक की टंकी सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी बनी है और अभी से दरारें आनी शुरू हो गई है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरपंच ने बताया कि गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं नल की टोटी नहीं लगी तो कहीं घर तक कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है।

सोहपुर की पानी टंकी से झरता है पानी

बीते दिनों ग्राम सोहपुर के ग्रामीण कलेक्टोरेट आए थे और गांव में बनी पानी टंकी के काफी गुणवत्ताहीन होने की शिकायत कलेक्टर से की। ग्रामीणों ने कहा कि पानी टंकी में पानी डालने पर सीपेज होता है। पानी ठहरता ही नहीं है। तत्काल पानी टंकी को तोड़कर अच्छी गुणवत्ता के साथ टंकी का निर्माण किया जाए। इस मामले में पीएचई विभाग के ईई सागर वर्मा ने कहा कि जहां-जहां खराब पानी टंकी के निर्माण की जानकारी मिली है। उस पानी टंकी की जांच के लिए जांच टीम गठित की गई है। गठित जांच टीम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / यहां की पानी टंकी सीधी नहीं टेढ़ी है

गन्ना से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां शक्कर कारखाना शुरू होने का कर रहे इंतजार, सूखत व भाड़ा के डर किसान परेशान

बालोद जिले का एकमात्र दंतेश्वरी मइया सहकारी शक्कर कारखाना गन्ने की कमी से जूझ रहा है। वहीं जिन किसानों के भरोसे शक्कर कारखाना है। वही किसान बीते तीन दिनों से काफी परेशान हो रहे हैं।
40 बिस्तर नेत्र अस्पताल में एक साल बाद भी नहीं हो सकी टेबल-कुर्सियों की खरीदी

बालोद जिले में एक साल पहले ही स्वास्थ्य विभाग के सीजीएमएससी ने 40 बिस्तर का नेत्र अस्पताल बनाया। लेकिन नेत्र अस्पताल इन दिनों शो-पीस बनकर रह गया है। यहां अभी तक उपचार शुरू नहीं हुआ है।
3 माह का बेटा, पिता की चिता… नम हो गईं आंखें

तिरंगे में लिपटा आया पार्थिव शरीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सफाई में थ्री स्टार, मगर जगह-जगह दिखाई देता है कचरे का ढेर

बालोद शहर में लगातार आबादी व मकान बढ़ रहे हैं। अब नगर से निकलने वाले कचरा भी बढ़ गया है। पहले चार टन कचरा प्रतिदिन निकलता था। अब यह बढ़कर आठ टन हो गया है।
बालोद टेक्नोफेस्ट 2.0 में दो दिन में 250 मॉडलों का होगा प्रदर्शन

बालोद जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 16 से 17 दिसंबर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद में बालोद टेक्नोफेस्ट 2.0 का शुभारंभ किया गया।
