यहां की पानी टंकी सीधी नहीं टेढ़ी है

ग्राम पंचायत दरबारी नवागांव में गुणवत्ताहीन पानी टंकी को तोड़कर नया बनाने की मांग ग्रामीणों ने पीएचई विभाग से की है। गांव के सरपंच गिरीश निर्मलकर ने बताया कि गांव में साल 2021 से पानी टंकी का निर्माण शुरू हुआ है, जो आज तक अधूरा है। एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यहां पानी टंकी का निर्माण शुरू हुआ लेकिन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया है। टंकी में जब पानी भरा गया तो पानी का सीपेज रो रहा है। यहां तक की टंकी सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी बनी है और अभी से दरारें आनी शुरू हो गई है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरपंच ने बताया कि गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं नल की टोटी नहीं लगी तो कहीं घर तक कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है।