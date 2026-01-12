बाघों की गिनती के लिए जंगलों में उतरेगी टाइगर एस्टीमेशन टीम, 12 जनवरी से इस जिले में शुरू होगा फेज-1

जानकारी के अनुसार, कवर्धा वनमंडल के सभी परिक्षेत्रों में गणना कार्य के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई र्ह। प्रशिक्षु वनक्षेत्रपालों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि भविष्य में वन्यजीव प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार हो सके। इस बार भोरमदेव अभयारण्य पर विशेष फोकस रहेगा, जहां पिछले वर्षों में बाघों की गतिविधियों के संकेत मिले हैं। प्रशिक्षण में मौजूद अधिकारियों ने माना कि एस्टीमेशन के आंकड़े आने के बाद संरक्षण रणनीति और फोर्स की तैनाती को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे।