दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, अन्य 2 गंभीर रुप से घायल… जानें कैसे हुई दुर्घटना?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात बाइक से थानखहरिया से ग्राम कारेसरा की ओर जा रहे बाइक सवार तीन लोगों को अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चालते हुए ग्राम टिपनी के पेट्रोल पंप के पास ठोकर मार दी। ठोकर लगने से बाइक में सवार तीन युवक शंकर साहू, देवचंद ध्रुव व मंत्री साहू घायल हो गए। घायल तीनों युवक नवागांव के निवासी हैं। हादसे में मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल थानखहरिया में भर्ती कराया गया पर मंत्री साहू व देवचंद ध्रुव का उपचार जारी है।