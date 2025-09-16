Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, अन्य 2 गंभीर रुप से घायल… जानें कैसे हुई दुर्घटना?

Road Accident: बेमेतरा-थानखहरिया मार्ग में रविवार की रात ग्राम टिपनी के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए, जिसमें एक घायल की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से रेफर किया गया।

बेमेतरा

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

Road Accident
Road Accident (Patrika Photo)

CG Road Accident: बेमेतरा-थानखहरिया मार्ग में रविवार की रात ग्राम टिपनी के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए, जिसमें एक घायल की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से रेफर किया गया। उसे निजी वाहन से रायपुर ले जा रहे थे। इसी बीच उसकी सांसें उखड़ने लगी और वह अचेत हो गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। वहीं आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात बाइक से थानखहरिया से ग्राम कारेसरा की ओर जा रहे बाइक सवार तीन लोगों को अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चालते हुए ग्राम टिपनी के पेट्रोल पंप के पास ठोकर मार दी। ठोकर लगने से बाइक में सवार तीन युवक शंकर साहू, देवचंद ध्रुव व मंत्री साहू घायल हो गए। घायल तीनों युवक नवागांव के निवासी हैं। हादसे में मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल थानखहरिया में भर्ती कराया गया पर मंत्री साहू व देवचंद ध्रुव का उपचार जारी है।

वहीं गंभीर रूप से घायल शंकर साहू को प्राथमिक उपचार के बाद थानखहरिया से रेफर किया गया। रेफर के बाद युवक को निजी वाहन से रायपुर ले जा रहे थे कि युवक रास्ते में युवक अचेत हो गया, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। शव को रात में जिला अस्पताल की मरच्युरी में रखा गया था। मृतक के शव का सोमवार को पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

Published on:

16 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, अन्य 2 गंभीर रुप से घायल… जानें कैसे हुई दुर्घटना?

