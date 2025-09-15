Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

यूपी में भीषण सड़क हादसा, अयोध्या से काशी जा रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत, 9 गंभीर

Road Accident: जौनपुर जिले में सोमवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक एसी बस के ट्रेलर से टकरा जाने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई...

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 15, 2025

यूपी में भीषण सड़क हादसा (photo - x)

Road Accident: जौनपुर जिले में सोमवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक एसी बस के ट्रेलर से टकरा जाने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

धार्मिक यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु

मिली जानकारी के अनुसार, यह बस छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र से चली थी। बस में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे। ये सभी लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे। पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और वहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जा रहे थे।

कौन थे मृतक श्रद्धालु

हादसे में चार लोगों की जान गई है। इनमें तीन महिलाएं शामिल हैं –

आशा भवाल (30)
रेखा बानिक
गुलाव देवी (32)

ये तीनों कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र की रहने वाली थीं। चौथा मृतक बस का चालक दीपक था, जो उत्तर प्रदेश का निवासी था।

हादसा कैसे हुआ?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बस के आगे एक ट्रेलर चल रहा था। ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस सीधे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की।

घायलों की हालत गंभीर, इलाज जारी

इस हादसे में नौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में लगी हुई है। प्रशासन ने बताया कि बाकी यात्रियों को उनके सामान के साथ उनके घर भेजने या आगे की यात्रा के लिए व्यवस्था की जा रही है।

प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

क्षेत्र में शोक की लहर

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इस दर्दनाक हादसे की खबर पहुंचते ही परिजनों और गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। धार्मिक यात्रा के दौरान हुई इस दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है।

