यूपी में भीषण सड़क हादसा, अयोध्या से काशी जा रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत, 9 गंभीर

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बस के आगे एक ट्रेलर चल रहा था। ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस सीधे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की।