सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, EOW प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई

ED छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रहा है। ED ने शराब घोटाले के संबंध में ACB में FIR दर्ज की है, जिसमें ₹3,200 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है। ED ने अपनी जांच में पाया कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, एक्साइज डिपार्टमेंट के MD एपी त्रिपाठी और बिजनेसमैन अनवर ढेबर के एक सिंडिकेट के ज़रिए किया गया था। इस घोटाले में नेताओं, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और बिजनेसमैन समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है।