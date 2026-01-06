सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, EOW प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई

सौम्या चौरसिया की हाईकोर्ट में याचिका (photo source- Patrika)
Soumya Chourasia Bail Petition: शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने आज हाई कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की। सुनवाई कल होगी। इससे पहले, EOW के प्रोडक्शन वारंट पर भी 8 जनवरी को सुनवाई होगी। इस केस में ट्रायल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है।
ED छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रहा है। ED ने शराब घोटाले के संबंध में ACB में FIR दर्ज की है, जिसमें ₹3,200 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है। ED ने अपनी जांच में पाया कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, एक्साइज डिपार्टमेंट के MD एपी त्रिपाठी और बिजनेसमैन अनवर ढेबर के एक सिंडिकेट के ज़रिए किया गया था। इस घोटाले में नेताओं, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और बिजनेसमैन समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) छत्तीसगढ़ के बदनाम शराब घोटाले की जांच कर रहा है। ED ने इस मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) में FIR दर्ज की है, जिसमें ₹3,200 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का दावा किया गया है। ED की जांच के मुताबिक, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के समय में एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट के ज़रिए शराब के धंधे में बड़े पैमाने पर करप्शन किया गया था।
Soumya Chourasia Bail Petition: कहा जाता है कि IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के तत्कालीन MD एपी त्रिपाठी और बिज़नेसमैन अनवर ढेबर ने इस कथित सिंडिकेट में अहम भूमिका निभाई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस नेटवर्क ने सरकारी शराब की दुकानों से गैर-कानूनी कमीशन, नकली होलोग्राम और ऑफ-द-बुक बिक्री के ज़रिए करोड़ों रुपये की गैर-कानूनी कमाई की।
इस मामले में नेताओं, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और बिजनेसमैन समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। इस सिलसिले में गिरफ्तार की गई सौम्या चौरसिया ने ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। EOW के प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई होगी और ट्रायल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग