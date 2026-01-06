6 जनवरी 2026,

सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, EOW प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई

Soumya Chourasia Bail Petition: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED द्वारा गिरफ्तार सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 06, 2026

सौम्या चौरसिया की हाईकोर्ट में याचिका

सौम्या चौरसिया की हाईकोर्ट में याचिका (photo source- Patrika)

Soumya Chourasia Bail Petition: शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने आज हाई कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की। ​​सुनवाई कल होगी। इससे पहले, EOW के प्रोडक्शन वारंट पर भी 8 जनवरी को सुनवाई होगी। इस केस में ट्रायल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है।

Soumya Chourasia Bail Petition: कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज

ED छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रहा है। ED ने शराब घोटाले के संबंध में ACB में FIR दर्ज की है, जिसमें ₹3,200 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है। ED ने अपनी जांच में पाया कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, एक्साइज डिपार्टमेंट के MD एपी त्रिपाठी और बिजनेसमैन अनवर ढेबर के एक सिंडिकेट के ज़रिए किया गया था। इस घोटाले में नेताओं, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और बिजनेसमैन समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है।

शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) छत्तीसगढ़ के बदनाम शराब घोटाले की जांच कर रहा है। ED ने इस मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) में FIR दर्ज की है, जिसमें ₹3,200 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का दावा किया गया है। ED की जांच के मुताबिक, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के समय में एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट के ज़रिए शराब के धंधे में बड़े पैमाने पर करप्शन किया गया था।

Soumya Chourasia Bail Petition: कहा जाता है कि IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के तत्कालीन MD एपी त्रिपाठी और बिज़नेसमैन अनवर ढेबर ने इस कथित सिंडिकेट में अहम भूमिका निभाई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस नेटवर्क ने सरकारी शराब की दुकानों से गैर-कानूनी कमीशन, नकली होलोग्राम और ऑफ-द-बुक बिक्री के ज़रिए करोड़ों रुपये की गैर-कानूनी कमाई की।

13 जनवरी से मामले का ट्रायल शुरू

इस मामले में नेताओं, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और बिजनेसमैन समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। इस सिलसिले में गिरफ्तार की गई सौम्या चौरसिया ने ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। EOW के प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई होगी और ट्रायल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है।

रायपुर

छत्तीसगढ़

SCERT की किताबों में बड़ा बदलाव, अब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तीजनबाई की जीवनी, जानेंगे सिरपुर का इतिहास

SCERT की किताबों में बड़ा बदलाव (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: कवासी लखमा से जेल में मिले भूपेश बघेल, बोले– ED-EOW का दुरुपयोग कर रही BJP

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (photo source- Patrika)
रायपुर

Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा, मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)
रायपुर

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स! बस्तर के राकेश ने साबित किया- प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा नया टूरिज्म हॉटस्पॉट, उदंती-सीतानदी में शुरू होगी वनभैंसा सफारी

CG Tourism
रायपुर
