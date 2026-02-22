एआई से अब पलक झपकते होगी धान के क्वालिटी की जांच, 360 डिग्री स्कैनिंग से हर दाने की गुणवत्ता का डिजिटल विश्लेषण

भिलाई । छत्तीसगढ़ समेत देशभर में धान और अन्य अनाज की गुणवत्ता जांच अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ने जा रही है। भिलाई की डीप-टेक कंपनी क्वाल आई टेक्नोलॉजी ने एआई आधारित 360 डिग्री ऑटोमेटिक असेइंग मशीन विकसित की है, जो कुछ ही मिनटों में हर दाने का सूक्ष्म विश्लेषण कर विस्तृत डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक गुणवत्ता परीक्षण को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह वैज्ञानिक बनाएगी।