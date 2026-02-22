22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

एआई से अब पलक झपकते होगी धान के क्वालिटी की जांच, 360 डिग्री स्कैनिंग से हर दाने की गुणवत्ता का डिजिटल विश्लेषण

Bhiali b News ews :एआई आधारित 360 डिग्री ऑटोमेटिक असेइंग मशीन विकसित की है, जो कुछ ही मिनटों में हर दाने का सूक्ष्म विश्लेषण कर विस्तृत डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध कराती है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 22, 2026

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी

182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी (Photo Patrika)

भिलाई । छत्तीसगढ़ समेत देशभर में धान और अन्य अनाज की गुणवत्ता जांच अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ने जा रही है। भिलाई की डीप-टेक कंपनी क्वाल आई टेक्नोलॉजी ने एआई आधारित 360 डिग्री ऑटोमेटिक असेइंग मशीन विकसित की है, जो कुछ ही मिनटों में हर दाने का सूक्ष्म विश्लेषण कर विस्तृत डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक गुणवत्ता परीक्षण को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह वैज्ञानिक बनाएगी।

दानों की पहचान के लिए प्रशिक्षित कियाइस मशीन में लगे हाई-रेजोल्यूशन कैमरे सैंपल के प्रत्येक दाने की 360 डिग्री तस्वीर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर इन तस्वीरों की तुलना पहले से फीड किए गए हजारों नमूनों के डेटा से करता है। सिस्टम को अच्छे, टूटे, खराब और अधिक नमी वाले दानों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

जांच पूरी होते ही मशीन टूटे दानों का प्रतिशत, खराब दानों की संख्या, कचरे की मात्रा और नमी स्तर जैसी पूरी जानकारी डिजिटल रिपोर्ट के रूप में स्क्रीन पर दिखा देती है। पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।गुणवत्ता जांच मैन्युअली हो रहीवर्तमान में अधिकांश खरीदी केंद्रों पर गुणवत्ता जांच मैन्युअल तरीके से होती है।

कर्मचारी सैंपल देखकर अनुमान लगाते हैं और नमी अलग उपकरण से मापी जाती है। इससे समय अधिक लगता है और परिणामों में एकरूपता नहीं रहती, कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। एआई आधारित यह मशीन मानवीय त्रुटि को काफी हद तक खत्म कर हर बार समान मानकों पर जांच संभव बनाती है।

किसानों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगाइस तकनीक के लागू होने से किसानों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और उन्हें स्पष्ट डिजिटल रिपोर्ट प्राप्त होगी। मंडियों, मिलर्स और व्यापारियों को भी गुणवत्ता की सटीक जानकारी मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए, जहां वैज्ञानिक और प्रमाणित जांच अनिवार्य है, यह तकनीक खास तौर पर उपयोगी हो सकती है।

एफसीआई के साथ पायलट पहलकंपनी के अनुसार मशीन को दो वर्ष के शोध और विकास के बाद तैयार किया गया है। तकनीकी टीम में सौरभ श्रीवास्तव, पुष्कर वर्मा, कृष्णा राठी, कमल देवकी और शिवा शामिल रहे। मशीन का पेटेंट प्रकाशित हो चुका है और विभिन्न सरकारी व निजी संस्थानों के साथ इसे लागू करने की दिशा में चर्चा जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 01:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / एआई से अब पलक झपकते होगी धान के क्वालिटी की जांच, 360 डिग्री स्कैनिंग से हर दाने की गुणवत्ता का डिजिटल विश्लेषण

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Liqur Scam Case: कवासी लखमा सत्र में होंगेे शामिल, शर्तों का करना होगा पालन

CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं(photo-patrika)
रायपुर

kidnapping case: 1 को 15 रुपए बनाकर देने और मौत का भय दिखाकर लाखों वसूले, विशेष पूजा के लिए मांग रहा था 25 लाख

Jaipur Kidnapping News Youth Held for 15 Lakh Ransom After Threatening
रायपुर

CG News: एम्स की दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत

CG News: एम्स की दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत
रायपुर

CG Politics:भाजपा केंद्रीय संगठन की नई टीम बनाने की कवायद तेज, छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिल सकती है जगह, उम्मीदें व हलचल बढ़ी

CG Politics:भाजपा केंद्रीय संगठन की नई टीम बनाने की कवायद तेज, छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिल सकती है जगह, उम्मीदें व हलचल बढ़ी
राजनीति

Raipur AIIMS: एम्स को 13 साल बाद मिला कैंसर सर्जन, मरीजों को मिलेगी राहत

Raipur AIIMS: एम्स को 13 साल बाद मिला कैंसर सर्जन, मरीजों को मिलेगी राहत
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.