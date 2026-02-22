kidnapping case: 1 को 15 रुपए बनाकर देने और मौत का भय दिखाकर लाखों वसूले, विशेष पूजा के लिए मांग रहा था 25 लाख

हालांकि उसने डीसीपी वेस्ट को लिखित में शिकायत कर 90 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाया है। इसमें बताया है कि तांत्रिक जितेंद्र और उसके साथी जीवन ने साजिश के तहत उनके खिलाफ एफआईआर कराई है। प्रेतबाधा, असमय मौत का भय दिखायारवि प्रकाश ठेकेदारी का काम करता है। करीब डेढ़ साल पहले वह तांत्रिक जितेंद्र के संपर्क में आया। जितेंद्र ने उसे 1 रुपए देने पर उसे 15 रुपए करके लौटाने का झांसा दिया। इसके लालच में पड़कर रविप्रकाश ने उसे पैसा देना शुरू कर दिया। बीच-बीच में जितेंद्र उसे खजाना मिलने और प्रेतबाधा के चलते परिवार के सदस्यों या उसकी स्वयं की असमय मौत होने के नाम पर डराने लगा। उसे कई दिन तक वीडियो कॉल (डिजिटल अरेस्ट जैसा) में रहने के लिए कहता था।